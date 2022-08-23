 WATCH: Slusher, Thompson, Landers speak after Tuesday's practice of fall camp
News More News
{{ timeAgo('2022-08-23 18:55:43 -0500') }} football Edit

WATCH: Slusher, Thompson, Landers speak after Tuesday's practice

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

Check out the Recruiting Hawgs Podcast with Alex Trader and Mason Choate. New episodes including interviews with Arkansas recruits are available every Wednesday on YouTube, Apple and Spotify.

Hear what Arkansas defensive back Myles Slusher and wide receivers Warren Thompson and Matt Landers had to say after the Hogs' practice Tuesday. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}