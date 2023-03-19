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WATCH: Van Horn, Adcock, Wegner react to 5-0 win over Auburn

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, starting pitcher Cody Adcock and left fielder Jared Wegner offer their thoughts on Sunday's 5-0 win to clinch a sweep of the Auburn Tigers.

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