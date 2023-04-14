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WATCH: Van Horn, Bohrofen, Hollan, Smith react to 5-2 win over Tennessee

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, outfielder Jace Bohrofen and left-handed pitchers Hunter Hollan and Hagen Smith discuss the Razorbacks' 5-2 win over the No. 16 Tennessee Volunteers on Friday.

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