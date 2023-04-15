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WATCH: Van Horn, Bohrofen, Wood, McEntire react to 6-3 win over Tennessee

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, OF Jace Bohrofen, RHP Gage Wood and RHP Will McEntire talk Arkansas' 6-3 series-clinching win over Tennessee on Saturday.

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