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WATCH: Van Horn, Bolton, Adcock, Coil recap 8-7 win over Texas A&M

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, shortstop John Bolton, and pitchers Cody Adcock and Parker Coil discuss their thoughts on the Razorbacks' 8-7 win to sweep Texas A&M on Saturday.

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