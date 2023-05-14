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WATCH: Van Horn, Cali, Hollan, Holt recap 5-1 win vs. South Carolina

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, third baseman Caleb Cali, pitcher Hunter Hollan and second baseman Peyton Holt offer their thoughts on the Razorbacks' series-clinching 5-1 win over the No. 6 South Carolina Gamecocks on Sunday.

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