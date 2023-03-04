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WATCH: Van Horn, Cali, McEntire, Bohrofen recap 12-6 win over Wright State

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, Caleb Cali, Will McEntire and Jace Bohrofen offer their thoughts after Saturday's 12-6 win over Wright State.

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