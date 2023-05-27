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WATCH: Van Horn, Cali, Tygart talk 5-4 loss to Texas A&M

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, Caleb Cali and Brady Tygart recap the Razorbacks' 5-4 loss to Texas A&M on Saturday in the SEC Tournament semifinals.

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