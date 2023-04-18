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WATCH: Van Horn, Diggs, Adcock, McLaughlin react to 6-3 win over UCA

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, RF Kendall Diggs, RHP Cody Adcock and 1B Ben McLaughlin discuss their thoughts on the Razorbacks' 6-3 win over the Central Arkansas Bears on Tuesday.

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