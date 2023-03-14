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WATCH: Van Horn, Diggs, Ledbetter, Coll recap 13-7 win over UNLV

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, Kendall Diggs, Austin Ledbetter and Harold Coll recap Tuesday's 13-7 win over UNLV.

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