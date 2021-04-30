HawgBeat - WATCH: Van Horn, Franklin recap Game 1 win at LSU

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baseball
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Andrew Hutchinson
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HawgBeat
Senior Staff Writer
HawgBeat's coverage of the Diamond Hogs' Road to Omaha is brought to you by CJ's Butcher Boy Burgers, which has locations in Fayetteville and Russellville.
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