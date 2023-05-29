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WATCH: Van Horn gives thoughts on Fayetteville Regional

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn give his thoughts on the field for the Fayetteville Regional, which was announced Monday morning. Van Horn talks the three opponents Arkansas will host, potential starting pitchers, RPI and much more.

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