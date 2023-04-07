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WATCH: Van Horn, Hollan, Slavens, Bohrofen recap doubleheader at Ole Miss

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, LHP Hunter Hollan and 1B Brady Slavens recap Friday's doubleheader at Ole Miss, which the Diamond Hogs split with the Rebels.

Also, watch HawgBeat's exclusive interview with OF Jace Bohrofen following Game 2.

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