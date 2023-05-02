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WATCH: Van Horn, Ledbetter react to 8-6 loss vs. Lipscomb

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn and relief pitcher Austin Ledbetter give their thoughts after the Razorbacks' 8-6 loss to the Lipscomb Bisons at Dickey-Stephens Park in North Little Rock.

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