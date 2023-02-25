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WATCH: Van Horn, McEntire, Bohrofen recap 10-3 win over Eastern Illinois

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, starting pitcher Will McEntire and right fielder Jace Bohrofen give their thoughts on Saturday's 10-3 win over Eastern Illinois.

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