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WATCH: Van Horn, McEntire, Holt recap 6-1 win over Louisiana Tech

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, Will McEntire and Peyton Holt recap Saturday's 6-1 win over Louisiana Tech, which featured a complete game performance by McEntire.

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