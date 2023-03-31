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WATCH: Van Horn, Morris, Bohrofen talk 12-1 loss to Alabama

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, pitcher Zack Morris and outfielder Jace Bohrofen address the media Friday after losing 12-1 to the Alabama Crimson Tide.

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