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WATCH: Van Horn, players postgame - Arkansas 4, JMU 0

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

Watch Arkansas Razorbacks baseball head coach Dave Van Horn, LHP Colin Fisher, RHP Koty Frank and SS Wehiwa Aloy give their postgame press conferences after the 4-0 win over James Madison on Monday at Baum-Walker Stadium in Fayetteville.

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