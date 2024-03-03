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WATCH: Van Horn, players postgame - Arkansas 5, Murray State 3

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas Razorbacks baseball head coach Dave Van Horn, LHP Mason Molina, RHP Will McEntire and 2B Nolan Souza give their postgame press conferences after the 5-3 win over Murray State on Sunday afternoon at Baum-Walker Stadium in Fayetteville.

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