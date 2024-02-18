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WATCH: Van Horn, players postgame - JMU 7, Arkansas 3

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

Watch Arkansas Razorbacks baseball head coach Dave Van Horn, pitcher Mason Molina and catcher Hudson White give their postgame press conferences after the 7-3 loss to James Madison on Sunday at Baum-Walker Stadium in Fayetteville.

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