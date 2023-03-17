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WATCH: Van Horn, players react to 7-2 win against Auburn in SEC opener

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, pitchers Hagen Smith and Hunter Hollan, and outfielder Tavian Josenberger offer their thoughts on the Friday's 7-2 win over the Auburn Tigers.

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