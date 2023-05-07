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WATCH: Van Horn, players recap 11-6 win at Mississippi State

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, Hunter Hollan, Zack Morris, Ben McLaughlin and Jace Bohrofen talk after the Razorbacks' 11-6 win at Mississippi State on Sunday.

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