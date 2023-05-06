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WATCH: Van Horn, players recap 14-2 win at Mississippi State

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, Will McEntire, Brady Tygart, Peyton Holt and Kendall Diggs talk after the Razorbacks' 14-2 win at Mississippi State on Saturday.

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