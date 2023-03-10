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WATCH: Van Horn, players recap 7-4 win over Louisiana Tech

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, Parker Rowland, Tavian Josenberger and Dylan Carter offer their thoughts after Friday's 7-4 win over Louisiana Tech.

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