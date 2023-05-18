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WATCH: Van Horn, players recap 8-2 win over Vanderbilt

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, Peyton Holt, Hagen Smith, Will McEntire and Jared Wegner offer their thoughts on the Razorbacks' 8-2 win over Vanderbilt on Thursday evening in Nashville.

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