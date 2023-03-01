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WATCH: Van Horn, players talk 10-9 win over Illinois State in extras

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas head coach Dave Van Horn, Kendall Diggs, Jared Wegner and Dylan Carter talk after the Diamond Hogs' 10-9 win over Illinois State in extras on Wednesday.

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