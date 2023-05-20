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WATCH: Van Horn, players talk SEC title, series loss to Vanderbilt

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, right fielder Jace Bohrofen, first baseman Brady Slavens and pitcher Will McEntire discuss the Razorbacks' series loss at Vanderbilt, in which they won a share of the 2023 Southeastern Conference regular season championship.

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