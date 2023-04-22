News More News
{{ timeAgo('2023-04-22 17:47:59 -0500') }} baseball Edit

WATCH: Van Horn recaps 9-8 loss at Georgia

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Dave Van Horn gives his thoughts on the 9-8 loss at Georgia, his ejection, injuries and more.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}