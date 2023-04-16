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WATCH: Van Horn, Slavens, Carter, Foutch react to 7-2 win over Tennessee

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, 1B Brady Slavens, RHP Dylan Carter and RHP Christian Foutch talk the 7-2 win over Tennessee on Sunday.

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