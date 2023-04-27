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WATCH: Van Horn, Smith, Bohrofen, Grimes recap 7-5 win over Texas A&M

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, pitcher Hagen Smith, center fielder Jace Bohrofen and left fielder Hunter Grimes discuss their thoughts after the Razorbacks' 7-5 win over Texas A&M on Thursday.

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