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WATCH: Van Horn announces starting rotation changes

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn address the media ahead of the upcoming Auburn series, which will feature some changes to the Razorback starting rotation.

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