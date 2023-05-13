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WATCH: Van Horn, Tygart, McEntire, Holt recap 3-1 loss to South Carolina

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, pitchers Brady Tygart and Will McEntire, and second baseman Peyton Holt offer their thoughts on the Razorbacks' 3-1 loss to the No. 6 South Carolina Gamecocks on Saturday.

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