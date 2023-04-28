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WATCH: Van Horn, Tygart, McEntire, McLaughlin recap 10-4 win over Texas A&M

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, pitchers Brady Tygart and Will McEntire and designated hitter Ben McLaughlin discuss their thoughts after the Razorbacks' 10-4 win over Texas A&M on Friday.

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