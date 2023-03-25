News More News
{{ timeAgo('2023-03-25 22:50:28 -0500') }} baseball Edit

WATCH: Van Horn, Wegner talk doubleheader against LSU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Dave Van Horn and outfield Jared Wegner talk Saturday's doubleheader losses to the No. 1 LSU Tigers at Alex Box Stadium in Baton Rouge.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}