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WATCH: Van Horn, Wood, Josenberger, Diggs recap 4-1 win over South Carolina

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, pitcher Gage Wood, outfielders Tavian Josenberger and Kendall Diggs offer their thoughts on the Razorbacks' 4-1 victory Friday to open the series against the No. 6 South Carolina Gamecocks.

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