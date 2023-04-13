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WATCH: Video from Arkansas Football's 13th spring practice

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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