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WATCH: Video from Arkansas football's 2nd spring practice

Mason Choate • HawgBeat
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Watch nine minutes of video from Arkansas football's second spring practice of 2024 in Fayetteville on Friday.

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