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WATCH: Video from Arkansas football’s 4th fall camp practice

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Check out just under five minutes of film from Arkansas' fourth practice of fall camp, which was held Monday morning in Fayetteville. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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