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WATCH: Video from Arkansas football's first spring practice

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch 14.5 minutes of video from Arkansas football's first spring practice of 2024 the Walker Pavilion in Fayetteville on Thursday.

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