News More News
{{ timeAgo('2022-12-17 11:56:23 -0600') }} football Edit

WATCH: Wagner, Jefferson, Paul discuss bowl prep, offseason

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Hear what Dalton Wagner, KJ Jefferson and Chris "Pooh" Paul Jr. had to say Saturday about the Razorbacks' preparation for the Liberty Bowl and the team's offseason.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}