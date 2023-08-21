News More News
premium-icon
ago football Edit

What's up next for Arkansas football?

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Arkansas' second scrimmage of fall camp Saturday marked the end of a crucial period for the Razorbacks. With classes beginning Monday, players and coaches will have to adjust their schedules to accommodate the final 11 practices ahead of the season opener on Sept. 2.

One part of that adjustment is moving from morning practices to afternoon practices. The heat will certainly play a factor in the team's focus, but will likely pay off in the long run.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}