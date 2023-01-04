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What to know about Arkansas' transfer visitors this week

Arkansas will host transfer TE Jake Roberts this week.
Arkansas will host transfer TE Jake Roberts this week. (Tim Heitman - USA Today)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The NCAA transfer visit window has opened, and Arkansas is planning to host visitors from now until Sunday in hopes to fill in some key holes from players who left the program.

Right now, the Razorbacks are planning to host two wide receivers, a tight end, a safety and a linebacker. There will likely be more players added to the list as the week goes on. Stay tuned to HawgBeat throughout the week to see what recruits are on campus.

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