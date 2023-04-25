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Who Arkansas might be targeting in the transfer portal

Arkansas offered Colorado transfer WR Montana Lemonious-Craig on Monday.
Arkansas offered Colorado transfer WR Montana Lemonious-Craig on Monday. (Colorado Athletics)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
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