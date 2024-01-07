While Arkansas has been white-hot in recruiting the NCAA transfer portal over the last few days, the Hogs have also been steadfast in offering high scool prospects as well.
Multiple athletes from the class of 2025 reported offers from the Razorbacks on Sunday, specifically along the offensive line.
After being officially hired on Dec. 4 last year, new Arkansas offensive line coach Eric Mateos has been hard at work along the recruiting trail. That effort has resulted in three offensive line comitments from the transfer portal with more potentially on the way.
His hot start is a good sign for Razorback fans, as Arkansas' offensive line struggled protecting the quarterback in 2023. Building up depth and developing talent from the high school ranks is an important step for the Hogs to get back on track.
Here's who the Razorbacks extended offers to recently:
Jack Lange - Offensive Tackle
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A four-star prospect from Eureka, Missouri, Lange was named All-State, All-Conference, All-District and was placed on the All-Metro First Team for his play.
The 6-foot-8, 275-pound tackle has offers from multiple Power Five programs, some of which include Washington, Tennessee, Notre Dame, Ole Miss and Michigan.
Marcus Garcia - Offensive Tackle
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A three-star prospect out of Denton, Texas, Garcia was named All-District and also performs in other sports. He has a recorded discus distance of 55.85 meters and a shot-put distance of 14.89 meters.
The 6-foot-5, 250-pound tackle has offers from programs like Florida State, Texas A&M, Washington and Oklahoma.
Brock Heath - Offensive Tackle
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A three-star prospect out of Overland Park, Kansas, Heath also plays along the defensive line and at the tight end position.
The 6-foot-5, 255-pound tackle has offers from program like Baylor, Duke, Kansas State and Missouri.
Ryan Fodje - Offensive Tackle
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Currently unrated by Rivals, Fodje was named First Team All-District 16-6A for his play. The 6-foot-5, 275-pound tackle has offers from Nebraska, Oklahoma and Texas Tech.