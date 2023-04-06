News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-04-06 14:13:48 -0500') }} football Edit

Arkansas hosting Minnesota transfer DL

Minnesota transfer DL Trill Carter told HawgBeat he will be visiting Arkansas on Friday.
Minnesota transfer DL Trill Carter told HawgBeat he will be visiting Arkansas on Friday. (@1trillcarter)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}