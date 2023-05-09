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Arkansas makes the cut for Rivals four-star Jase Richardson

2024 PG Jace Richardson sat down with HawgBeat's Jackson Collier to talk about the Razorbacks.
2024 PG Jace Richardson sat down with HawgBeat's Jackson Collier to talk about the Razorbacks. (Jase Richardson)
Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier
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