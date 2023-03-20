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Behind Enemy Lines: Gaining insight on the UConn Huskies

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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To gain insight on the 8-seed Arkansas Razorbacks' opponent in the Sweet Sixteen round of the NCAA Tournament, HawgBeat went behind enemy lines to learn more about the 4-seed UConn Huskies from UConnReport.com.

Here's what UConnReport basketball writer Stratton Stave had to say about Thursday's matchup, which is set to tip at 6:15 p.m. CT at T-Mobile Arena in Las Vegas on CBS:

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