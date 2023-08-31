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Behind Enemy Lines: Gaining Western Carolina insight with Chris Womack

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor

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As we will do throughout this football season, HawgBeat went behind enemy lines to gain insight on the Western Carolina Catamounts from WLOS Sports Director Chris Womack.

Here is what he had to say about Saturday's matchup, which is set to kickoff at 12:00 p.m. CT inside War Memorial Stadium in Little Rock...

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