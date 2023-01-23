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Greenwood LB Cash Archer recaps Prospect Day visit

Greenwood linebacker Cash Archer was on campus during Arkansas' Prospect Day last weekend.
Greenwood linebacker Cash Archer was on campus during Arkansas' Prospect Day last weekend. (@Archer88Cash)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Greenwood High School has a way of churning out Division I talent, and during Arkansas' Prospect Day over the weekend, the Hogs hosted three of those players.

Cash Archer, who visited with his brother Kane, is a linebacker in the class of 2025. He enjoyed his visit and said one of the highlights was watching a hype video about the Razorbacks.

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