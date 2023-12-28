Arkansas struggled for a good chunk of its 83-73 win over Abilene Christian a week ago, and the Razorbacks even trailed going into halftime, as the Wildcats were getting any look they wanted offensively while also stymying the Arkansas offense.
What ended up being one of the worst halves of basketball of the entire Eric Musselman era was followed by one of the most efficient, with the Razorbacks scoring 55 second half points on their way to winning on their home court against an inferior opponent.
RELATED: Eric Musselman almost had to ruin Christmas
Film doesn't lie, and there were many glaring issues yet again for Arkansas. Many of those issues are the same ones that have plagued the team throughout the entire season, while some are new. There were also a good chunk of good offensive plays and sets that need to be more common and consistent moving forward. Let's take a look at the film:
*Note: Each new tweet is a response to the previous one, so the bottom half of each tweet is where to look as you scroll, otherwise you'll read the same tweet twice every time.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KQyBIb29wcyBGaWxtIFJvb206IEFiaWxlbmUgQ2hyaXN0aWFuPGJy
Pjxicj5Qb3RlbnRpYWxseSB0aGUgd29yc3QgaGFsZiBvZiB0aGUgc2Vhc29u
IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLCBjb21wbGV0ZSB3aXRoIGEgaGFsZnRpbWUg
ZGVmaWNpdCwgdG8gYSA1NS1wb2ludCBzZWNvbmQgaGFsZi4gU29tZSBvZiB0
aGUgc2FtZSBpc3N1ZXMsIHNvbWUgcHJvbWlzaW5nIGxvb2tzLCBsZXTigJlz
IGRpdmUgaW4hPC9wPiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBKYWNrc29uQ29sbGll
cikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrc29uQ29sbGll
ci9zdGF0dXMvMTczOTgyNDU3NTI0MjczNjA2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0IGlzb2xhdGlvbiBwb3N0IGRlZmVuc2UuIFF1aWNrIHNwaW4g
YW5kIHRvIHRoZSBob29wIHdpdGggYSBwdW1wIGZha2UgYW5kIGZpbmlzaC4g
TmljZSBtb3ZlIG9mZmVuc2l2ZWx5LCBidXQgc2hvd3MgY29udGludWVkIGlz
c3VlcyBkZWZlbmRpbmcgcG9zdCBpc29sYXRpb24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9nbTZOSTg1OXNEIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ202Tkk4NTlz
RDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0
YXR1cy8xNzM5ODI0NjM4MDAyMDk4NTM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkRlY2VtYmVyIDI3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OaWNlIGRyaXZlIGFuZCBraWNrIGhlcmUuIExhd3NvbiBmbG9hdHMg
dG8gdGhlIHBlcmltZXRlciBhbmQgaGlzIG1hbiBnb2VzIHRvIGhlbHAgdG8g
c3RvcCB0aGUgZHJpdmUuIEdvb2QgbG9vayBmcm9tIE1hcmsgdG8gZmluZCBo
aW0gYW5kIGEgbmljZSBzaG90LiBUaGlzIHR5cGUgb2YgcGxheSBpc27igJl0
IG9wZW4gb2Z0ZW4gYWdhaW5zdCBtb3JlIGF0aGxldGljIGFuZCBkaXNjaXBs
aW5lZCB0ZWFtcywgYnV0IHdvcmtlZCBoZXJlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vR2c5dm5zWEZnTSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0dnOXZuc1hGZ008
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBKYWNrc29uQ29sbGllcikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrc29uQ29sbGllci9zdGF0
dXMvMTczOTgyNTI1OTE4NjkxMzM4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5E
ZWNlbWJlciAyNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdHJhaWdodCBsaW5lIGRyaXZlIGhlcmUuIEJpdCBvZiBhIG1pc21h
dGNoIHdpdGggR3JhaGFtIGRlZmVuZGluZyBpbiB0cmFuc2l0aW9uL29wZW4g
Y291cnQuIFBlcmltZXRlciBoZWxwIGlzIGxhdGUgYW5kIGluc2lkZSBoZWxw
IHdhcyBwaW5uZWQgb3Bwb3NpdGUgc2lkZS4gRWFzeSB0d28uIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby8wa2NvUzY1em1GIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMGtj
b1M2NXptRjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xs
aWVyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xs
aWVyL3N0YXR1cy8xNzM5ODI1Njg2NzM3NTE0ODk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZXZvIGZpZ2h0cyBvdmVyIHRoZSBzY3JlZW4gbmljZWx5LCBwb2lu
dCBndWFyZCByZWFkcyBpdCB3ZWxsIGFuZCBjaGFuZ2VzIGNvdXJzZS4gVG9v
IG11Y2ggdHJhZmZpYyB0byB0YWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiBpdCBhbmQgZ29v
ZCBoZWxwIGZyb20gQXJrYW5zYXMgbGVhZHMgdG8gYSB0aHJlZSBtYW4gdHJh
cC4gPGJyPjxicj5IYXZlIHRvIGNsb3NlIHRoZSBwb3NzZXNzaW9uLCB0aG91
Z2guIE1hcmsgaXMgYmFyZWx5IGxhdGUgY292ZXJpbmcgdGhlIGJhY2sgZG9v
ciBhbmQgaXTigJlzIGEgbGF5dXAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9D
ZzBmYmwycGV1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vQ2cwZmJsMnBldTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0YXR1cy8xNzM5
ODI2NDMyMTQwODkwMjY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVy
IDI3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGFuZGFyZCBkcml2ZSBhbmQga2ljay4gVEIgZ2V0cyBiZWF0IG9m
ZiB0aGUgZHJpYmJsZSBvbiB0aGUgc3dpbmcsIGZvcmNpbmcgQmxvY2tlciB0
byBoZWxwIGZyb20gdGhlIHBlcmltZXRlci4gSGVscCBsZWZ0IHRoZSBjb3Ju
ZXIgb3BlbiBhbmQgaXTigJlzIGEgdGhyZWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9mblZrNnh5OXNpIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZm5WazZ4eTlzaTwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0YXR1
cy8xNzM5ODI2ODc2ODYyOTM1MjEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl
Y2VtYmVyIDI3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UQiB2LWN1dHMgYWZ0ZXIgZmxvYXRpbmcgdXAgZnJvbSB0aGUgY29y
bmVyLiBIaXMgbWFuIG92ZXIgcGxheXMgYW5kIERldm8gZGVsaXZlcnMgYSBu
aWNlIHBhc3MgZm9yIHRoZSBiYWNrZG9vciBmaW5pc2guPGJyPjxicj5UaGVz
ZSB0eXBlIG9mIGN1dHMgYW5kIG1vdmVtZW50IG5lZWQgdG8gYmUgbW9yZSBj
b21tb24gYW5kIGNvbnNpc3RlbnQgZm9yIHRoZSBvZmZlbnNlIHRvIHdvcmsg
YmV0dGVyLiBFc3BlY2lhbGx5IG9uIGJhbGwgcmV2ZXJzYWxzIGxpa2UgdGhp
cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL285d2RMTDZwQ0ciPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9vOXdkTEw2cENHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpDIEhvb3BzIChA
SmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE3Mzk4Mjc1NzIzNDU1OTQwMzg/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FYXN5IHBvc3QgZW50cnksIGJ1dCB0aGUgcGVyaW1ldGVyIGFjdGlv
biBsZWFkcyB0byB0aGUgYnVja2V0LiBBQ1UgZ3VhcmQgcGxhbnRzIGFuZCBj
dXRzIG9uIERldm8gZm9yIGFuIGVhc3kgYmFja2Rvb3IgZmluaXNoLiBFdmVu
IHRoZSBzbGlnaHRlc3Qgb3ZlcnBsYXkgY2FuIGxlYWQgdG8gZWFzeSBsb29r
cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dXVDNBRmhZN0YiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9nV1QzQUZoWTdGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpDIEhvb3BzIChA
SmFja3NvbkNvbGxpZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SmFja3NvbkNvbGxpZXIvc3RhdHVzLzE3Mzk4MjgwMjQzODI1Mjk4NTk/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ecml2ZSBhbmQgZmluaXNoIHdpdGggdGhlIGZvdWwuIEJhc2ljIGph
YiBzdGVwIGFuZCBnbyBpbnNpZGUuIFRCIGhhZCBoaXMgaGVhZCB0dXJuZWQg
YW5kIGRvZXNu4oCZdCBoZWxwLiBMYXdzb24gYm94aW5nIG91dCByYXRoZXIg
dGhhbiBoZWxwaW5nLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vR1NrS1FQUkFH
SiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0dTa0tRUFJBR0o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
SkMgSG9vcHMgKEBKYWNrc29uQ29sbGllcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrc29uQ29sbGllci9zdGF0dXMvMTczOTgyODgxODI0
Njg2MTAwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyNywgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db29sIHBlcmltZXRlciBhY3Rpb24gaGVyZS4gUXVpY2sgZ2l2ZSBh
bmQgZ28gYXQgdGhlIHRvcCBvZiB0aGUga2V5IHdpdGggTWVuaSBhbmQgTWFy
ayB3aGlsZSBMYXdzb24gc2V0cyBkb3VibGUgc2NyZWVucy4gRGVmZW5zZSBn
ZXRzIGNvbmZ1c2VkIGFuZCBkb3VibGVzIE1lbmksIExhd3NvbiBjdXRzIHVu
Y29udGVzdGVkLCBNZW5pIGZpbmRzIGhpbSBmb3IgdGhlIGVhc3kgZmluaXNo
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZDJ1bmc3eDFWUyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL2QydW5nN3gxVlM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBK
YWNrc29uQ29sbGllcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K
YWNrc29uQ29sbGllci9zdGF0dXMvMTczOTgyOTY3MTA5MTM5Njc5Nz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WZXJ5IHNpbWlsYXIgdG8gVELigJlzIGN1dCBmcm9tIGVhcmxpZXIs
IGJ1dCB0aGUgcGFzcyBjb21lcyBmcm9tIHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIGtleS4g
TWFyayBmbG9hdHMgdXAgb2ZmIHRoZSBjdXQgYW5kIGZpbGwsIHYtY3V0cywg
YW5kIGhhcyB0aGUgZWFzeSBmaW5pc2guIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9PbWZ3YWVmc1JjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vT21md2FlZnNSYzwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBKQyBIb29wcyAoQEphY2tzb25Db2xsaWVyKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tzb25Db2xsaWVyL3N0YXR1cy8x
NzM5ODMwMjk5NDk4Nzc5MDQzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2Vt
YmVyIDI3LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OaWNlIGR5bmFtaWMgTWVuaSBhZGRzLiBSZWplY3RzIHRoZSBiYWxs
IHNjcmVlbiBhbmQgdGFrZXMgaXQgdG8gdGhlIGN1cC4gSGXigJlzIHF1aWNr
IGVub3VnaCBvZmYgdGhlIGJvdW5jZSBoZSBnZXRzIGFsbCB0aGUgd2F5IHRv
IHRoZSByaW0gYW5kIGZpbmlzaGVzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
RW5xUTRPOXR3VyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VucVE0Tzl0d1c8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgSkMgSG9vcHMgKEBKYWNrc29uQ29sbGllcikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWNrc29uQ29sbGllci9zdGF0dXMvMTcz
OTgzMDYxNzUyMzUxMTc3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJl
ciAyNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==